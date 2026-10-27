موعد تطبيق مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجا بنفس السعر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهًا لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة. ويبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

بدائل كافيه للمواطنين

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة لتوفير بدائل كافيه للمواطنين تساعد على سهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات لتوسيع إستخدام المواطنين للخدمات الحكومية الرقمية ودعماً لعملية التحول الرقمي.

وكان الجهاز قد قام بإطلاق باقة انترنت أرضي جديدة في شهر مايو الماضي بسعة 50 جيجا بسعر 150 جنيه لتكون أقل باقة في السوق موجهة للفئات ذات الاستهلاك المنخفض، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.

تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن فخره بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن «توجيه الشركات بتقديم هذه الباقة يأتي تجسيدًا لدور الجهاز كمنظِّم للقطاع وميسِّر لخدماته»، موضحًا أن المبادرة «تهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها».

ويواصل الجهاز، انطلاقًا من دوره التنظيمي، متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات مقدمة الخدمة، للتأكد من وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يرسّخ دوره في توجيه سياسات القطاع وضمان تنفيذ المبادرات الوطنية.