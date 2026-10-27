رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى 9 نوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد الجلسة القادمة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر المقبل .

وناقش مجلس الشيوخ 3 طلبات مناقشة عامة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك، وتعقيب وزير التموين والتجارة الداخلية بشأنها، وأعلن إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وتشمل لجان الزراعة والشئون المالية والاقتصادية والصناعية والتجارة.

وتشمل طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، لاستيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة في ظل التوجيهات المتكررة للقيادة السياسية وتأكيدها الدائم على أهمية تأمين تلك المنظومة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري.

وتتضمن طلب مناقشة عامة مقدم من النائب تامر عبد الحميد، وأكثر من 20 عضوًا من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين العابدين كامل، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.