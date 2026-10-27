أمين البحوث الإسلاميَّة: تكامُل العلم والإيمان يكشف عن عظمة الوحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 05:21 مساءً -

شَهِد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم بمقرِّ المجمع، حفل توزيع جوائز مسابقة لجنة الإعجاز العِلمي للقرآن الكريم والسُّنة النبويَّة المطهَّرة، وَقْف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، بالاشتراك مع بنك فيصل الإسلامي المصري، التي جاءت هذا العام تحت عنوان: (الإعجاز البياني والحقائق العلميَّة في حديث القرآن والسُّنة عن البحار)، وذلك بحضورأ.د. محمد الشحَّات الجندي، وأ.د. مصطفى إبراهيم، عضوَي اللجنة، والدكتور فرَّاج عبد العزيز، مدير الإدارة العامَّة لشئون مجلس المجمع ولجانه.

وخلال كلمته، هنَّأ الدكتور محمد الجندي الفائزين في المسابقة، مشيدًا بما قدَّموه من أبحاث عِلميَّة رصينة، مؤكِّدًا أنَّ هذا النشاط العِلمي يعبِّر عن اهتمام الأزهر الشريف بالبحث العلمي الجاد، وحِرْصه على إبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة المطهَّرة؛ بما يعكس عظَمة الوحي الإلهي، ويفتح أمام الباحثين آفاقًا رحبة للتأمُّل في آيات الله في الكون، واستكشاف ما تحمله من دلالات علميَّة وبيانيَّة.

وأشار الأمين العام إلى أنَّ أهميَّة تشجيع الباحثين على مواصلة دراساتهم في مجال الإعجاز العلمي، وَفق مناهج علميَّة دقيقة تجمع بين سلامة الفهم للنصوص الشرعيَّة وأدوات البحث العلمي؛ بما يُسهم في تقديم دراسات رصينة تُبرز جوانب الإعجاز في القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، وتُعزِّز حضور الخطاب الدِّيني المستنير في تناول القضايا العلميَّة المعاصرة.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار الدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في نَشْر ثقافة الإعجاز العِلمي، ورَبْط حقائق الوحي الشَّريف بالعلوم الحديثة؛ بما يُسهِم في تعميق وعي المجتمع بقيمة (العِلم في خدمة الإيمان)، وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات تجمع بين الأصالة المنهجيَّة وروح الابتكار، انطلاقًا من رسالة الأزهر في خدمة الدِّين والإنسانيَّة جمعاء.