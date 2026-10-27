وزير التموين: لدينا كميات آمنة من القمح والزيت ومخزون السكر يتجاور عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق، مؤكدا أن الدولة تمتلك كميات آمنة من القمح والزيت والسكر، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، إن الدولة اتخذت قرارات استباقية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، مشيرا إلى أن الكميات المتاحة منه تحقق الاكتفاء الذاتي لفترات طويلة، يتجاوز بعضها عاما، بعد اللجوء سابقا إلى الاستيراد.

وأكد وزير التموين أن القمح والزيت متوافران أيضا بكميات آمنة، مشددا على أن الدولة تعمل على الحفاظ على أرصدة استراتيجية كافية من السلع الأساسية، بما يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار فاروق إلى أن وجود مخزون آمن من السلع لا يعني السماح بممارسات احتكارية أو حجب المنتجات عن الأسواق، مؤكدا استمرار الرقابة على الأسواق والتعامل مع أي ممارسات تستهدف استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير مبررة على حساب المواطنين.