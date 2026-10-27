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فرص عمل للصيادلة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ30 ألف جنيه

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فرص عمل للصيادلة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ30 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 11:29 صباحاً - ضمن جهودها المتواصلة لتوفير فرص عمل متميزة للشباب والكوادر التخصصية، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لـ10 وظائف شاغرة بمهنة "صيدلي" للعمل بإحدى شركات الصناعات الحيوية بالقاهرة، وذلك وفقا لنشرة التوظيف الرسمية لشهر أكتوبر 2026.

 

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

- المؤهل العلمي: الحصول على بكالوريوس صيدلة.

-السن: ألا يقل عن 23 عاما ولا يتجاوز 30 عاما.

-سنوات الخبرة: تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.

 

الرواتب والمزايا:

- الراتب الشهرى: يتراوح ما بين 10,000 إلى 30,000 جنيه (يتم تحديده بناء على الخبرة).

 

آلية التقديم وتفاصيل التواصل:

دعت الوزارة الراغبين في التقديم ممن تتوافر فيهم الشروط إلى:

-إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

- العنوان: 84 شارع المنيل - القاهرة.

- أرقام التواصل والاستفسار: 23624441 - 23624442.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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