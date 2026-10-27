وزيرا خارجية مصر وإريتريا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 01:29 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، الإثنين، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشدداً على دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومؤكداً الحرص على دفع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مساهمة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بإريتريا بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

في ذات السياق، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وشدد الوزيران على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يمثلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له. كما تناول الاتصال سبل متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتهدئة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.