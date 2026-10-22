غدا.. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يعلن زيارته مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه سيتوجه إلى مصر غدا، مؤكدا أن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ التهدئة في قطاع غزة.

وقال جوتيريش "أدعو بقوة إلى تطبيق حل الدولتين في الأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة وقف القتال في كل مكان واحترام القانون الدولي".

جوتيريش: هجمات الحوثى على السعودية غير مقبولة

وأضاف أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية مخالفة للقانون الدولي، وأن الصراعات الآن تتوسع بين الدول بشكل سريع. وأكد جوتيريش أنه غير مقبول أبدا هجمات الحوثى على السعودية.

وأشار إلى وجود الكثير من أوجه الظلم التي تكشف انعدام العدالة في النظام الاقتصادي، محذرا من أن عرقلة السلام في الشرق الأوسط لها تداعيات كارثية.