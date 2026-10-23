والدة بطل «قادرون باختلاف» لـ«جوهرة مصرية»: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أخرج من ذوي الهمم جواهر وأبطالا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 10:34 مساءً - أكدت هيام عبد الخالق، والدة مصطفى سيد أحد أبطال «قادرون باختلاف»، أن دعم الأسر لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة والصبر على تنمية مهاراتهم يمثلان عاملا أساسيا في مساعدتهم على تحقيق النجاح وإبراز مواهبهم.

وقالت عبد الخالق، خلال استضافتها في برنامج «جوهرة مصرية» الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح على قناة «سي بي سي»، إن أسر ذوي القدرات الخاصة تبذل جهودا كبيرة في رعاية أبنائها ومساندتهم، مؤكدة أن الاستمرار في الدعم وعدم الاستسلام للصعوبات ينعكسان بصورة إيجابية على تطورهم.

وأوضحت أن هؤلاء الأبناء يمتلكون قدرات ومواهب تستحق الاكتشاف والرعاية، مشيرة إلى أن مشاركة الأبناء في التدريبات والأنشطة المختلفة تحتاج إلى جهد وصبر مستمر من الأسرة.

وأكدت أن رحلة ابنها مصطفى في التدريب والنجاح تمثل بالنسبة لها مصدر سعادة وفخر، خاصة مع ما حققه من تقدم وقدرة على المشاركة وإثبات نفسه.

وأشادت هيام عبد الخالق باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن هذا الاهتمام أسهم في إبراز مواهبهم ومنحهم مساحة أكبر للظهور والتعبير عن أنفسهم.

وقالت إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي «أخرج منهم جواهر وأبطالا وجعل صوتهم مسموعا»، مشيرة إلى أن احتفالية «قادرون باختلاف» ساعدت في تسليط الضوء على نماذج ناجحة من ذوي القدرات الخاصة وتقديم إنجازاتهم للمجتمع.

وأضافت أن إتاحة الفرص أمام هؤلاء الأبطال كان لها دور في اكتشاف قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مؤكدة أهمية استمرار الدعم المجتمعي والأسري لهم.

من جانبه، أعرب مصطفى سيد عن سعادته وفخره بالوقوف على المسرح أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه في احتفالية «قادرون باختلاف»، مؤكدا أن هذه اللحظة تمثل ذكرى مهمة في حياته.

كما وجه مصطفى رسالة تقدير إلى والدته، معربا عن اعتزازه بما قدمته له من دعم ومساندة خلال رحلته نحو النجاح.