بدر عبد العاطي وأمين مجلس التعاون الخليجي يبحثان تطورات المنطقة وأمن السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 01:29 مساءً -

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على حرص مصر على دعم أمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة، وذلك خلال لقائه جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين.



مصر والخليج يدينان الاعتداءات على السعودية

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوترات الراهنة، حيث أدان الجانبان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وأكدا التضامن الكامل معها والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الإقليمية، مع ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات.



منتدى الاستثمار المصري الخليجي يعود إلى العلمين

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لعقد الدورة الثانية من منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بمدينة العلمين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويشجع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعات الطاقة.

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية، بما يسهم في دعم حركة التجارة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.



تنسيق سياسي مستمر حتى 2028

واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات التشاور السياسي، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير 2022، وخطة العمل المشترك بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة من 2024 إلى 2028.

ويستهدف هذا التنسيق دعم التشاور المنتظم وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات المصرية الخليجية ويدعم جهود الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.