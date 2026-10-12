وزارة الخارجية تتابع الحادث المؤسف الذي تعرض له مواطنان مصريان في الخرطوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 10:29 مساءً -

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج باهتمام بالغ الحادث المؤسف الذي وقع بمدينة الخرطوم بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين حيث لقي سائقان مصرعهما، فيما أصيب اخر

وقام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية بتكليف السفير المصري بسرعة التواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على المواطن المصاب، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل المتوفيين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفير المصري في السودان ياسر سرور أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية التي أفادت بتمكنها من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة.

كذلك فقد التقى السفير المصري بوالي الخرطوم الذي حضر خصيصا لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على صحة المواطن المصاب حيث أكد الطاقم الطبي الذي يباشر علاجه أنه يحتاج عملية جراحية عاجلة.