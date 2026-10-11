مجلس التعاون الخليجي : تكرار الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد «إمعان فى الإجرام»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:41 صباحاً - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واصفاً تكرار استهداف المرفق المدني بأنه "إمعان في الإجرام واستخفاف بأرواح المدنيين".

وأكد البديوي، في بيان، أن تكرار استهداف المطار يعكس نهجاً يقوم على ترويع الآمنين وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.