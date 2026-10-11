مجلس التعاون الخليجي : تكرار الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد «إمعان فى الإجرام»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 11:41 صباحاً - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واصفاً تكرار استهداف المرفق المدني بأنه "إمعان في الإجرام واستخفاف بأرواح المدنيين".
وأكد البديوي، في بيان، أن تكرار استهداف المطار يعكس نهجاً يقوم على ترويع الآمنين وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن استهداف المطارات المدنية يمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد سلامة الطيران المدني، ويستوجب تحركاً دولياً حازماً لردع هذه الممارسات.
وأكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المساس به يمس المنظومة الخليجية بأكملها.