4 طرق بسيطة لترخيص وتجديد رخصة سيارتك ضمن وحدات المرور المتنقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - لم يعد الذهاب إلى وحدات المرور التقليدية هو الخيار الوحيد أمام أصحاب السيارات لإنهاء إجراءات التراخيص، بعد التوسع في تقديم الخدمات المرورية الإلكترونية والوحدات المتنقلة، بما يتيح للمواطنين عدة بدائل لتوفير الوقت وتقليل الزحام.

أولًا: تجديد رخصة السيارة من المنزل

يمكن لأصحاب السيارات تجديد رخص المركبات إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر، دون الحاجة إلى التوجه لوحدة المرور في الحالات المستوفية للشروط، مع إمكانية اختيار توصيل الرخصة إلى المنزل أو استلامها من وحدة المرور.

ثانيًا: وحدات المرور المتنقلة

تتيح وزارة الداخلية وحدات مرور متنقلة تقدم خدمات من بينها تجديد رخص المركبات والقيادة، وإصدار الملصق الإلكتروني، وبعض إجراءات الفحص والتجديد، وفقًا للخدمات المتاحة بكل وحدة، من خلال الحجز المسبق عبر بوابة مرور مصر.

ثالثًا: وحدات المرور الإلكترونية

يمكن للمواطنين التوجه إلى وحدات المرور الإلكترونية الموجودة في عدد من المحافظات والمراكز التجارية، لإنهاء خدمات التجديد واستخراج بدل الفاقد أو التالف وغيرها من المعاملات المتاحة، بعد حجز موعد إلكتروني.

رابعًا: ماكينات الخدمة الذاتية

توفر منظومة المرور ماكينات للخدمة الذاتية تتيح بعض المعاملات المرورية إلكترونيًا، وفقًا لنوع الخدمة ومدى توافرها بالماكينة، بما يقلل الحاجة إلى التعامل المباشر مع منافذ الخدمة التقليدية.

إزاي تجدد رخصة سيارتك أونلاين؟

1. الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر.

2. اختيار خدمة «تجديد رخصة المركبة».

3. تحديد المركبة المطلوب تجديد رخصتها.

4. استيفاء الشروط وسداد الرسوم والمخالفات والتأمين.

5. اختيار وسيلة استلام الرخصة، سواء بالتوصيل للمنزل أو من وحدة المرور، إذا كانت الحالة تسمح بذلك.

شروط مهمة قبل التجديد

يشترط للتجديد الإلكتروني أن تكون المركبة ملاكي أو دراجة نارية بسعة محرك أقل من 2030 سي سي، مع سداد المستحقات المطلوبة. كما قد تستلزم بعض الحالات التوجه إلى المرور، خاصة عند وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم استيفاء متطلبات الملصق الإلكتروني.

ويمكن للمواطنين التعرف على الخدمات المتاحة وحجز المواعيد من خلال الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر:

https://traffic.moi.gov.eg