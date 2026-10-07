زد يصعق الزمالك بثلاثية في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أكتوبر 2026 11:29 مساءً -

استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة أمام زد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب.

وافتتح مروان حجيج التسجيل لصالح زد في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل زد تفوقه الهجومي، وتمكن أحمد عاطف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط، وتحديدا في الدقيقة 55، ليحسم فريقه المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، حصد زد أول 3 نقاط له في دور المجموعات، بينما بدأ الزمالك مشواره في البطولة دون نقاط.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عزت محمد، أحمد حسام، خالد السيد، محمد فرج.

خط الوسط: السيد أسامة، زياد مدحت، أحمد صفوت، حسام عاشور التقي، سيف جعفر.

خط الهجوم: أدهم حسيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر عبد العزيز، محمود جهاد، محمد أسامة، معاذ محمد، عمر يسري، محمد عبد الونيس، ياسين موسى، أحمد إبراهيم، وأحمد حسن.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيد مزيكا.

خط الدفاع: محمد ربيعة، عبد الله بكري، موسى محمد، سامح إبراهيم.

خط الوسط: حمدي علاء، محمود أوكا، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف، مروان حجيج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي، طارق علاء، مروان حجي، محمد حسين، محمد إبراهيم، محمود نبيل، محمد عز، أحمد عادل ميسي، ورأفت خليل.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

يتواجد الزمالك وزد ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر، التي تضم أيضا وادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.