مصادر برلمانية: هشام الششتاوى رئيسًا للجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - كشفت مصادر برلمانية عن اتجاه الإبقاء على النائب هشام مسعد الششتاوي رئيسًا للجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مع استمرار النائبين حسين عبدالله عبدالعال خضير وشريف وديع ناشد سرجيوس في منصبي الوكيلين، والنائب خالد محمد عبدالمنعم قنديل أمينًا للسر، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت المصادر أن التشكيل المقترح يستند إلى النتيجة التي انتهت إليها انتخابات هيئة مكتب اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، والتي أسفرت عن اختيار هشام الششتاوي رئيسًا، وحسين خضير وشريف وديع وكيلين، وخالد قنديل أمينًا للسر.

وتأتي لجنة الصحة والسكان في مقدمة اللجان النوعية المعنية بالملفات الخدمية والاجتماعية، في ظل ارتباط اختصاصاتها بقطاع الصحة والمنظومة العلاجية والخدمات الطبية وقضايا السكان، إلى جانب دراسة الموضوعات والقوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية، ودعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن متابعة الموضوعات المرتبطة بالسياسات السكانية.

وكان مجلس الشيوخ قد أعلن بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني في الأول من أكتوبر، ويستكمل اليوم إجراءات تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، تمهيدًا لبدء أعمالها بصورة منتظمة.