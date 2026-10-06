وزير الخارجية يؤكد لنظيره السعودى إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفى مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجدداً إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المملكة ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها.

اتصال هاتفي بين وزيرى خارجية مصر والسعودية

وجاء الاتصال الهاتفي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين للتشاور بشأن مختلف الموضوعات محل الاهتمام.

وتناول الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، و تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما ناقش الوزيران التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة مع إيران وأمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان، واتفقا على ضرورة الحفاظ على أمن حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

مصر والسعودية تؤكدان دعم وحدة السودان

وجدد الوزيران التأكيد على موقف البلدين الشقيقين الثابت من دعم وحدة السودان وسيادته وأهمية صون مؤسساته الوطنية حفاظاً على أمنه واستقراره بما يلبي طموحات الشعب السوداني الشقيق.