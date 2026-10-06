مصادر برلمانية: أحمد دياب رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - كشفت مصادر برلمانية عن اتجاه الإبقاء على النائب أحمد إحسان مصطفى دياب رئيسًا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مع استمرار النائب هاني مجدي حجاج خليل العتال والنائب حسام سعيد عبدالفتاح علي في منصبي الوكيلين، والنائب نشأت صلاح عبدالمحسن أمينًا للسر، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وقالت المصادر إن التشكيل يأتي وفق النتيجة التي أسفرت عنها انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الأول، والتي شهدت اختيار أحمد دياب رئيسًا للجنة، وهاني العتال وحسام سعيد وكيلين، ونشأت صلاح أمينًا للسر.

وتختص اللجنة بعدد من الملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، وما يرتبط بدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، ومتابعة القضايا والتشريعات المحالة إليها في هذا الشأن، بما يعزز دورها في مناقشة الملفات المرتبطة بالشباب والرياضة داخل المجلس.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن اختصاصاتها، ومتابعة الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية، ودعم الأنشطة والمبادرات الموجهة للشباب، إلى جانب بحث التشريعات والموضوعات المحالة إليها.

ويأتي استكمال تشكيل هيئة مكتب اللجنة بالتزامن مع جلسات مجلس الشيوخ المخصصة لإعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب رؤسائها ووكلائها وأمناء السر، تمهيدًا لبدء عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.