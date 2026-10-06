سفير الإمارات: السادس من أكتوبر ..يوم من أيام مصر الخالدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - قال السفير حمد الزعابى سفير دولة الإمارات لدى القاهرة بمناسبة في ذكرى السادس من أكتوبر، إننا نستحضر يوماً من أيام مصر الخالدة، اليوم الذى سطّر فيه أبناؤها المخلصون صفحات من الشجاعة والتضحية والعزيمة .

تحية لمصر وأبنائها فى ذكرى 6 أكتوبر

‏ووجه السفير الإماراتى تحية تقدير لمصر قائلًا "تحية لمصر وشعبها العظيم، ولأبطالها الذين جعلوا من السادس من أكتوبر رمزاً للعزة والكرامة والإرادة الوطنية.

‏وختم السفير الزعابي تهنئته قائلًا "كل عام ومصر وشعبها بخير وأمن وازدهار" .