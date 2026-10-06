الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة آسيوية تشمل كوريا وماليزيا وإندونيسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى جمهورية كوريا، في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة ستبدأ بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا، حيث يعقد الرئيس مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا، كما يشارك الرئيس، خلال الزيارة، في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجولة ستشمل كذلك زيارة دولة إلى مملكة ماليزيا وزيارة إلى جمهورية إندونيسيا.