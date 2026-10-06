وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وزير الخارجية يبحث تطورات البحر الأحمر والقرن الإفريقي

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث أن المسؤولين بحثا التطورات المتسارعة في منطقة البحر الأحمر وفي منطقة القرن الإفريقي، وسبل خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر.وجددا التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار.

مصر والاتحاد الأوروبي يدعمان الحلول السياسية

كما أكدا أهمية مواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى تسويات مستدامة للأزمات الإقليمية.

وتم تناول الدور المحوري والبناء الذي تضطلع به مصر في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية ومواصلة التنسيق القائم والمتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف المشترك.