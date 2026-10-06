سفير عُمان: انتصارات أكتوبر شاهدة على قدرة المصريين على تحويل الإرادة لإنجاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تهانيه القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وإلى الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الخالدة لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، سائلا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد السفير أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل محطة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، وتجسيدا حيا لإرادة شعب ووطن تمسكا بحقهما في استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية والإنسانية؛ فقد أثبتت تلك الملحمة أن الكرامة الإنسانية والوطنية ليستا مجرد قيم معنوية، وإنما إرادة ومسؤولية وعمل وتضحيات من أجل صون الوطن وحماية مقدراته ومستقبل أبنائه.

تضامن عربى واسع مع مصر

وأشار سفير عُمان إلى أن نصر أكتوبر لم يكن ثمرة إرادة مصرية صادقة فحسب، وإنما جاء أيضا في سياق من التضامن العربي الذي شكل ركيزة مهمة في تلك المرحلة، وهو ما يجعل هذه الذكرى مناسبة للتأمل في حاضر الأمة ومستقبلها، والتأكيد على أن العزة والكرامة والمصالح العربية المشتركة تظل أقرب إلى التحقق حين تتوافر الإرادة والتضامن ووحدة الموقف، وهي الشروط التي أسهمت في تهيئة أرضية الانتصار في أكتوبر.

وقال إن ما تشهده المنطقة العربية اليوم من تحديات يؤكد أن استعادة القدرة على تجاوز الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار تتطلب استحضار الدروس التي قدمتها التجربة، وفي مقدمتها قوة الإرادة، ووحدة الصف، والتضامن العربي، والإيمان بأن الشعوب الحية قادرة على تجاوز المحن وصناعة مستقبلها حين تتكامل إرادتها مع جهود قياداتها المخلصة.

وأكد أن مصر ستظل، بما لها من مكانة تاريخية وحضارية ودور عربي راسخ، نبراسا للعزة والكرامة، وأن انتصارات أكتوبر ستبقى شاهدا على قدرة الشعب المصري على تحويل الإرادة إلى إنجاز، والتحديات إلى قوة، والأمل إلى واقع.

علاقات راسخة بين مصر وسلطنة عمان

وفي سياق متصل، أشاد السفير بعمق العلاقات العمانية المصرية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا راسخا للروابط الأخوية والتعاون المثمر والشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتستند إلى رصيد تاريخي عميق ورؤية مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق .

واختتم السفير تهنئته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة المجيدة على مصر الكنانة وشعبها العظيم وهي تنعم بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يديم على البلدين الشقيقين نماء علاقاتهما الأخوية، ويعزز أواصر التعاون بينهما، وأن تبقى أمتنا العربية، بشعوبها وقياداتها المخلصة، قادرة على تجاوز التحديات وصون كرامتها وتحقيق تطلعات أبنائها نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.