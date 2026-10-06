وزير الخارجية يبحث مع أمين سر حركة فتح تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، ولاسيما فى قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

عبد العاطي يستعرض جهود دعم خطة السلام

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي اليوم الثلاثاء، بأن الوزير عبد العاطي استعرض تطورات الجهود الرامية إلى دعم استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام.

وأكد أهمية الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والمضي في خطوات التعافي المبكر، كما أدان الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وتصاعد وتيرتها، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والممارسات الاستفزازية داخله، محذراً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس.

أهمية مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني

كما تناول اللقاء أهمية مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني بما يسهم في توحيد الصف وترتيب البيت الفلسطيني، فضلاً عن دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمسؤولياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يدعم وحدة القرار والمؤسسات الفلسطينية ويمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.