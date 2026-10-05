«الداخلية» تكشف حقيقة تعدي مدرسة بالضرب على طفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات على طفل بالضرب .

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على ثانوية عامة وتقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب بمنازلهم - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)، وبمواجهتها أقرت بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره منذ 3 سنوات بمعرفة شقيقة الطفل الظاهر بالمقطع حال قيامها بإعطائه "درس خصوصى" بمسكن والده وقيامها بضربه بناءً على رغبة أهليته لإهماله فى دراسته.

بسؤال والد الطفل (حاصل على دبلوم - مقيم بذات الدائرة) أيد ما جاء بأقوال المذكورة ولم يتهمها بشئ .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .