القاهرة الإخبارية : تحليق مكثف لطائرات حربية فى أجواء العاصمة اليمنية صنعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: تحليق مكثف لطائرات حربية فى أجواء العاصمة اليمنية صنعاء، متابعا: "الحوثيون يخلون مقرات عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية في صنعاء".

تحالف دعم الشرعية في اليمن: نؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن التحالف يواصل الإسناد الجوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة.

وقال المتحدث في تصريحات عبر حسابه على منصة "إكس"، إن التحالف يؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، مشيرًا إلى استمرار التعامل مع الأهداف المتحركة.

وأضاف أن التحالف دمر 324 هدفًا عالي القيمة منذ انطلاق عملية "فجر اليمن"، موضحًا أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في العملية.

وكانت القوات الحكومية اليمنية، تمكنت من تحرير مديرية ذوباب ومواقع إستراتيجية في محيط مضيق باب المندب، غرب محافظة تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.