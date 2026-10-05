أخبار اليمن : 106 غارات عدوانية على منشئات مدنية

106 غارات عدوانية على منشئات مدنيةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية، 106 غارات جوية وصواريخ.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 106 غارات وصواريخ، الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة.

وأشار إلى أن غارات العدو السعودي شُنت من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران، مبينًا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألف و516 غارةً جويةً وصاروخاً.