من نصر أكتوبر إلى إرادة البناء والتنمية.. «إعلام دمياط» يستلهم روح أكتوبر ويدعم مسيرة التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «أكتوبر بين إرادة النصر وإرادة البناء»، وذلك بالمعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة، في إطار احتفالات الهيئة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، وملحمة وطنية تتوارث الأجيال دروسها في حب الوطن والانتماء والتضحية، مؤكدًا أن إدراك المواطن لمسؤوليته تجاه وطنه يمثل أساسًا لتحقيق الآمال والطموحات، وأن الوعي والعمل الجاد هما السبيل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت الدكتورة رشا عبد المتعال، عميد المعهد الفني التجاري، أن نصر أكتوبر يمثل نموذجًا خالدًا لقدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحويل الإرادة إلى إنجاز، مشيرة إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية في مختلف المجالات يجسد امتدادًا لروح أكتوبر القائمة على العمل والعطاء، ويسهم في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل أفضل، مؤكدة أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وإيجابية ومشاركة فاعلة من جميع أبنائه.

وفي السياق ذاته، أوضح القمص هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن ملحمة أكتوبر جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية، وأكدت أن تماسك المصريين وترابطهم كانا ولا يزالان مصدرًا لقوة الوطن وصلابته، مشيرًا إلى أن وحدة الصف ستظل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة البناء، ودعم جهود التنمية، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أوضح الشيخ أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات بمديرية أوقاف دمياط، أن القيم التي صنعت نصر أكتوبر، وفي مقدمتها التضحية والإخلاص والانضباط وتحمل المسؤولية، لا تزال حاضرة وضرورية في حياة المجتمع، مؤكدًا أن حب الوطن لا يقتصر على المشاعر والكلمات، وإنما يترجم إلى عمل جاد، وإتقان في أداء الواجب، وأمانة في المسؤولية، والحفاظ على مقدرات الدولة وصون مكتسباتها.

وأشارت إيمان الجوهري، وكيل المعهد الفني التجاري، إلى أن التعليم الفني يمثل أحد المسارات الحيوية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والمشاركة بفاعلية في جهود التنمية، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لنهضة المجتمع، وأن تأهيل الشباب بالعلم والمهارات يرفع قدرتهم على تحمل مسؤوليات المستقبل والمساهمة في بناء الوطن.

واختُتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على أن روح أكتوبر ستظل حاضرة في وجدان المصريين، بما تحمله من قيم الإرادة والتضحية والانتماء والعمل، لتظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة في مواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء، ودعم جهود التنمية، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.