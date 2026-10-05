فقدان الاتصال بوزير الإعلام الليبي الأسبق ومستشار رئيس المخابرات الليبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - أكدت أسرة وزير الإعلام الليبي الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري، فقدان الاتصال به، أمس الأحد، عقب توجهه إلى أكاديمية جنزور، غرب العاصمة طرابلس، داعية إلى المساعدة في الوصول إليه.

وقالت الأسرة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنها فقدت الاتصال بالدكتور الفيتوري عقب إلقائه محاضرة في منطقة جنزور غرب طرابلس.

وناشدت الأسرة كل من تتوافر لديه أي معلومات بشأن مكان وجوده، التواصل معها بصورة عاجلة، كما دعت إلى نشر النداء على أوسع نطاق، للمساعدة في الوصول إليه والاطمئنان عليه.

يشار إلى أن الفيتوري سبق أن شغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة، بمثابة وزير الإعلام الليبي، خلال الفترة من 25 مايو 1985 إلى 2 مارس 1987، قبل أن يواصل مسيرته الأكاديمية في مجال الإعلام.

وحصل الفيتوري على درجة الأستاذية عام 2008، كما تولى منصب عميد مدرسة الإعلام والفنون بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وأشرف على مجلة الإعلام والفنون التابعة للأكاديمية.

وعُرف الفيتوري في عام 2024 بصفته مستشارًا لرئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، كما تولى منصب المستشار الإعلامي لرئيس جهاز المخابرات الليبية.