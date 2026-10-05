«النواب» يوافق على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 بقانون جامعة كيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقة، برئاسة عاصم الجزار وكيل أول المجلس، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي المادة القانونية.

وقال رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، إن اللجنة ستعقد أولي اجتماعاتها يوم الأربعاء القادم، بكامل تشكيلها.

وأعلن رئيس المجلس تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس وعضوية كل من النائب اشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، النائب علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، والنائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، النائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي ، والنواب الدكتور صلاح فوزي، علي أيوب، طارق الطويل ، احمد فايد، حنان محمد، علي خالد خليفة.

وسبق ذلك موافقة المجلس على ما انتهي إليه تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية"، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في الشأن ذاته، والتي أوصت =بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة محل الاعتراض، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بكتاب رئيس الجمهورية.