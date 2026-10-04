طاقم كاميروني يقود مواجهة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بالطاقم التحكيمي الذي سيتولى إدارة مواجهة الفريق أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب خارج ملعبه، حيث يحل ضيفًا على الجيش الرواندي يوم 16 أكتوبر الجاري، في لقاء يقام على ملعب «كيجالي أماهورو»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً.



طاقم كاميروني لإدارة اللقاء



واختار «كاف» طاقمًا تحكيميًا من الكاميرون لإدارة المباراة، بقيادة عبدول مفيري حكمًا للساحة.

ويعاون مفيري كل من إلفيس جاي نوبوي نجوجو ورودريج ميني مبلي، بينما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى أنطوان ماكس إيسوما.

كما عين الاتحاد الأفريقي التنزاني خالد عبد الله محمد مراقبًا عامًا للمباراة، فيما يتولى الأوغندي علي مولومبا توموسانجي مهمة مراقبة طاقم الحكام.



موعد مباراة الإياب



ومن المنتظر أن يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي في لقاء العودة يوم السبت 24 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الإياب في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يسعى الفريق الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.