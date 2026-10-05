رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - وأكد رئيس مجلس الشيوخ، في برقيته، أن نصر السادس من أكتوبر 1973 يمثل يومًا خالدًا في تاريخ مصر العسكري والوطني، ونقطة تحول استراتيجية في التاريخ العسكري الحديث، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية أثبتت خلال هذه الملحمة قدرتها على حماية كل شبر من أرض الوطن، لتظل انتصارات أكتوبر نموذجًا للتضامن العربي وعنوانًا لبسالة المقاتل المصري.

تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل مصدر إلهام لمواجهة التحديات

وقال المستشار عصام فريد، إن مجلس الشيوخ يعظم بكل الوفاء والتقدير تضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، مستذكرًا شهداء مصر الأبرار، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأشار إلى أن روح أكتوبر المجيد تمثل مصدرًا للإرادة والعزيمة في مواجهة مختلف التحديات، ومنهج عمل يدفع إلى مواصلة الجهود والتضحيات من أجل استكمال بناء الدولة الحديثة القوية التي تليق بمكانة مصر وتحقق طموحات الشعب المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، تجديد التهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ جيش مصر العظيم، وأن يعيد ذكرى انتصارات أكتوبر على الرئيس بوافر الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري وشعوب العالم بالأمن والاستقرار والسلام.