منتخب مصر للناشئين يعود إلى القاهرة ويبدأ المرحلة الأخيرة قبل المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 11:29 مساءً - عادت إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بعد انتهاء مشاركتها في بطولة الصداقة الدولية الودية التي أقيمت في سويسرا، ضمن برنامج إعداد الفريق للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

وترأس بعثة المنتخب خلال الرحلة وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، فيما يقود الفريق فنيًا حسين عبد اللطيف.

وخاض منتخب مصر خلال البطولة السويسرية عددًا من المواجهات القوية أمام منتخبات كوريا الجنوبية وإنجلترا وكولومبيا وكندا، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.



كأس الخليج المحطة الأخيرة قبل المونديال



ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الخليج للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بداية من 17 أكتوبر الجاري.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة للجهاز الفني، باعتبارها المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة في كأس العالم للناشئين.



مصر في المجموعة الأولى بالمونديال



وأوقعت قرعة كأس العالم للناشئين منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر وبنما واليونان.

وتنطلق منافسات المونديال يوم 19 نوفمبر المقبل، حيث يطمح الجهاز الفني لاستغلال الفترة المتبقية في تجهيز اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.