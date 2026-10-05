ضبط المتهم بانتحال صفة ضابط للنصب على المواطنين في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مستخدم أحد الحسابات لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة ونشر صور له بالملابس الأميرية وإستغلال الحساب فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية).. وبمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه ونشره صور لضباط شرطة بالزى الرسمى "تحصل عليها من خلال شبكة الإنترنت" وقيامه بالتواصل مع المتابعين له من خلال محادثات يدعى خلالها قدرته على تسهيل الخدمات للمواطنين نظير تحويل مبالغ مالية على محفظتين إلكترونيتين خاصتين به للنصب والإحتيال عليهم.. وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.