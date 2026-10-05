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مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية

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مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 02:29 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة، بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق اخري بالجنوب السوري، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ولقواعد القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام ١٩٧٤.

 

وتؤكد مصر رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وتشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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