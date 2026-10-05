جلسة طارئة فى اتحاد الكرة لاحتواء أزمات معسكر منتخب مصر الأخير وتقييم الأداء الفني والنتائج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وبحضور نائب الرئيس خالد الدرندلي، جلسة طارئة وموسعة بمقر الاتحاد مع المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، والمدير الفني للاتحاد شوقي غريب.

وتأتي هذه الخطوة المهمة فى أعقاب المعسكر الأخير للمنتخب الوطني، وما شهده من توترات وأزمات تحيط بالفريق، بهدف وضع نقاط الحروف على السطور واحتواء كافة الخلافات المثارة.

بحث أسباب الأزمات وتصحيح المسار فى منتخب مصر

وتركز الجلسة الطارئة على مناقشة التفاصيل الكاملة للأزمات التي صاحبت المعسكر الأخير، خاصة الجدل الذي أثير حول بعض الأمور البروتوكولية والتنظيمية، فضلاً عن تقييم الأداء الفني والنتائج الأخيرة.

ويسعى قيادات اتحاد الكرة، من خلال هذا الاجتماع، إلى تقريب وجهات النظر بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن والإدارة، وتوفير بيئة مناسبة تسودها الاستقرار والتركيز استعداداً للمواجهات القادمة في تصفيات أمم أفريقيا.