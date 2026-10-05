وزير التعليم يوجه رسالة إلى معلمى مصر: أصحاب رسالة سامية وصناع الأجيال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة إلى معلمي مصر بمناسبة "يوم المعلم" فيما يلي نصها:

في يوم المعلم، أتوجه بكل التقدير والاعتزاز إلى كل معلم ومعلمة، أصحاب الرسالة السامية، وصناع الأجيال، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن.

إن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو القدوة التي تلهم، والعقل الذي يُنير، والضمير الذي يُرسّخ القيم، وهو الركيزة الأساسية في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

تقدير المعلم لا يقتصر على كلمات الشكر في يوم واحد

ونؤكد أن تقدير المعلم لا يقتصر على كلمات الشكر في يوم واحد، بل هو التزام دائم بدعم مكانته، وتعزيز دوره، وتوفير البيئة التي تمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل، باعتباره المحور الأساسي لنجاح المنظومة التعليمية، والمحرك الرئيسي لإعداد أجيال المستقبل.

كل عام وكل معلمي مصر بخير وكل عام وأنتم أصحاب رسالة لا تنتهي وأثرٍ يبقى في عقول وقلوب الأجيال.

تحية إجلال لمعلمينا الذي يزرعون في القلوب حب الأرض..وفي الوجدان شرف الإنتماء..وفي الأجيال عهد الوفاء للوطن.