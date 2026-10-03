شمال سيناء تستقبل القافلة الدعوية للأزهر.. وأمين البحوث الإسلامية يوجه رسالة مهمة للمعلمين.. اعرف التفاصيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 10:21 مساءً -

استقبلت منطقة شمال سيناء الأزهرية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، للمشاركة في فعاليات القافلة الدعوية، وافتتاح الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش.

وكان في استقبال فضيلته الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، والأستاذ محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ خالد العيسوي، مدير منطقة الوعظ بشمال سيناء، ورافقه خلال الجولة فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.

وخلال لقائه بقيادات منطقة شمال سيناء الأزهرية، أكد فضيلة الدكتور محمد الجندي أهمية الدور الذي تقوم به المعاهد الأزهرية في بناء وعي الطلاب وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، مشيرًا إلى أن هذا الدور تتضاعف أهميته في ظل التحديات التي تواجه أبناءنا، خاصة مع ما أصبحت تمثله التكنولوجيا من جانب أساسي في حياتهم اليومية.

وشدد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على أهمية الدور التربوي للمعلم في توجيه الطلاب وبناء شخصياتهم، مؤكدًا ضرورة أن يكون المعلم قريبًا من طلابه بما يمكنه من التأثير الإيجابي فيهم، ويدفعهم إلى اللجوء إليه طلبًا للمشورة والرأي، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم دوره في بناء الوعي وترسيخ القيم الإيجابية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج القافلة الدعوية إلى محافظة شمال سيناء، والذي يشمل افتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش، تحت عنوان: «انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال»، والمقرر أن تستمر فعالياته على مدار عدة أيام.

ويتناول الأسبوع الدعوي عددًا من الموضوعات، من بينها مقومات النصر ووسائله، ودور مصر عبر التاريخ في حماية العرب والإسلام، ومكانة العقيدة الإسلامية في تحقيق النصر، وأهمية التخطيط وأثره في صناعة النصر، ودور المرأة في صناعة النصر، وذلك في إطار حملة «على درب الأبطال» التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالتزامن مع الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.