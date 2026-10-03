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السيسي: «النيباد» أصبحت الذراع التنفيذية للاتحاد الإفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063

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السيسي: «النيباد» أصبحت الذراع التنفيذية للاتحاد الإفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا «النيباد»، تطورت منذ انطلاقها عام 2001، حتى أصبحت الذراع التنفيذية للاتحاد الإفريقي في ترجمة أهداف أجندة إفريقيا 2063 إلى برامج ومشروعات تنموية ملموسة.

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة الدول المؤسسة للنيباد بمدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على إطلاق المبادرة، إن النيباد أصبحت اليوم إحدى الركائز المؤسسية الرئيسية للعمل التنموي الإفريقي.

 

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة دعم النيباد وتعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير آليات عملها، بما يمكنها من النهوض بمسئوليتها المتنامية، ويسرع من تحويل تطلعات القارة الإفريقية وطموحات شعوبها إلى إنجازات ونتائج تنموية ملموسة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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