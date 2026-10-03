انطلاق الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026 بمشاركة الجامعات والخبراء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 08:21 مساءً -

انطلقت الجلسات التحضيرية لمنتدى «مصر 2026.. نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، وسط دعوة لمؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، تمهيدا لانطلاق فعاليات المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وشهدت عدد من الجامعات المصرية الكبرى، بينها جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وبرج العرب التكنولوجية، إلى جانب قصر العيني وطب طنطا، عقد جلسات وندوات نقاشية بمشاركة أكاديميين وطلاب، بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية ومستقبل الدولة.

وتناولت المناقشات مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها الاقتصاد ومستقبل الطاقة وتطوير منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على ربط الرؤى العلمية باحتياجات التنمية الوطنية.

وأكد المشاركون أهمية الحوار المجتمعي والأكاديمي في توعية المواطنين والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات المطروحة، مشيرين إلى أن تنوع الآراء والاستفادة من الخبرات الأكاديمية يمكن أن يسهم في إثراء مخرجات المنتدى وصياغة رؤية مستقبلية متكاملة.

واتسمت الجلسات بالاستماع إلى مختلف الآراء وطرح الموضوعات والتحديات بصورة مباشرة، مع مشاركة مسؤولين وأكاديميين وشباب، بما عزز التفاعل حول القضايا المطروحة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وتأتي الجلسات التحضيرية في إطار الاستعداد للتدشين الرسمي لمنتدى «مصر 2026.. نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بما يستهدف تعزيز التواصل بين المؤسسات التنفيذية والمجتمع العلمي والاستفادة من المقترحات والرؤى المطروحة في الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق وداعمة لمسار التنمية.