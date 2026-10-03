وزير الخارجية: لا شأن لمصر بما يجري داخل إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن مصر لا شأن لها بما يجري داخل إثيوبيا، مشدداً على أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات أمر غير مقبول وغير صحيح، ولا يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود.

وأضاف أن التصريحات الإثيوبية تستهدف الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها، معتبراً أنها محاولة لتشتيت الانتباه عما يجري داخل الأراضي الإثيوبية.