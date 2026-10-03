وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس نيريرى يمثل شاهدا على ما يمكن لأفريقيا تحقيقه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن منتدى العلمين أفريقيا للأعمال يمثل منصة فريدة من نوعها لتعزيز الاستثمار والتنمية والتجارة في القارة.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المنتدى يهدف إلى بناء شراكات مستدامة بين دول القارة وقارة أفريقيا تزخر بالمقدرات والإمكانات الطبيعية والبشرية".

وتابع وزير الخارجية، أن مشروع سد جوليوس نيريري يمثل شاهدا على ما يمكن للقارة الأفريقية تحقيقه.

ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية.

أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، سيشارك كذلك في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة الأحد، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفتـه رئيس الدولة المضيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيعقد على مدار اليومين عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.