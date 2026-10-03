الداخلية تنفي شائعات "الإرهابية" بشأن إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً - فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات على شبكة الإنترنت إستناداً إلى ما إدعته بعض صفحات جماعة الإخوان الإرهابية من وجود إحتجاجات وإضرابات عن الطعام بأوساط نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع الزيارات عنهم والتعامل معهم بإستخدام الغاز ومحاولة بعضهم الإنتحار.

فقد أكد مصدر أمنى أن تلك الإدعاءات عاريةً تماماً من الصحة، وأن الأوضاع طبيعية داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل ويستقبل النزلاء زياراتهم المقررة وفقاً للقانون ، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وتحريف الحقائق للحصول على مزايا غير مستحقة قانوناً لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.