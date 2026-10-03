الرئيس السيسي: تطوير «النيباد» ضرورة لتسريع تحويل طموحات أفريقيا إلى إنجازات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا - نيباد» تمثل إحدى الركائز المؤسسية الرئيسية للعمل التنموي الأفريقي، مشددًا على أهمية مواصلة دعمها وتعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير آليات عملها.

وقال السيسي، خلال قمة الدول المؤسسة للوكالة بمدينة العلمين الجديدة، إن تطوير أداء «النيباد» يستهدف تسريع تحويل تطلعات القارة وطموحاتها إلى إنجازات ونتائج تنموية ملموسة، بما يدعم تنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063.

وأشار الرئيس إلى أن «النيباد» تطورت منذ إطلاقها عام 2001 لتصبح الذراع التنفيذية للاتحاد الأفريقي في ترجمة أهداف أجندة 2063 إلى برامج ومشروعات تنموية على أرض الواقع.