وزير الخارجية: منتدى العلمين أفريقيا للأعمال منصة جديدة للحوار الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن منتدي العلمين أفريقيا للأعمال منصة جديدة للحوار بين الدول الأفريقية، في إطار دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول القارة، مرحبا بالسادة الحضور المشاركين في المنتدي.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح منتدى العلمين أفريقيا للأعمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نلتقي اليوم لتدشين منصة جديدة للحوار الاقتصادي الأفريقي تجمع الحكومات والمؤسسات القارية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات المالية في إطار التكامل الاقتصادي من خلال الشراكة والتحول إلى استثمارات وقرارات وفرص حقيقية".

ويشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية.

أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، سيشارك كذلك في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة بعد غدٍ الأحد، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفتـه رئيس الدولة المضيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيعقد على مدار اليومين عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.