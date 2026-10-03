ترامب: الأزمة الحالية مع إيران ستنتهى قريباً وستنخفض أسعار النفط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأزمة الحالية مع إيران في طريقها للانتهاء قريباً، مشيراً إلى أن هذا التطور سينعكس فوراً على أسعار النفط والوقود حول العالم، وتوقع أن تتراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد العسكري، وربما إلى ما دون ذلك.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات ممتازة مع الجانب الأوروبي، مشيداً بجاهزية القارة الأوروبية للمساهمة في دعم السوق العالمية.

ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تمتلك كميات ضخمة من مخزونات الديزل الإستراتيجية وستقدم مساهمات كبيرة جنباً إلى جنب مع واشنطن للحد من تداعيات نقص الإمدادات عالمياً.

وفي تعليقه على مستجدات التصعيد الإقليمي، شدد الرئيس الأمريكي على أن "إيران ليست في حال جيدة وتعيش وضعاً حرجاً للغاية"، مؤكداً أن ملف الصراع سيتوقف في المدى القريب، مما سيعيد الاستقرار لسلاسل توريد الطاقة ويهدئ الأسواق الاقتصادية المتوترة.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود منسقة تقودها إدارة ترامب بالتنسيق مع دول مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كميات طارئة من الوقود لخفض أسعار الطاقة وتلبية الطلب المحلي والعالمي.