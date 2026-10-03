رئيس أفريكس بنك: مصر شريك رئيسي في مستقبل أفريقيا ودعم التجارة البينية بالقارة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - أكد الدكتور جورج ألبي، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكس بنك»، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم البنك وتعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي داخل القارة، مشيرًا إلى أن استضافة مدينة العلمين لمنتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» تعكس تحول المدينة من ساحة ارتبطت بالحرب العالمية الثانية إلى ملتقى يجتمع فيه الأفارقة لرسم مستقبلهم.

وقال ألبي، خلال كلمته أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، إن اختيار العلمين يحمل دلالة مهمة، بعدما كانت المدينة معروفة تاريخيًا بمعارك الحرب العالمية الثانية، بينما أصبحت اليوم مكانًا يجتمع فيه قادة القارة وممثلو مجتمع الأعمال للحديث عن مستقبل أفريقيا والتنمية والتعاون الاقتصادي.

مصر احتضنت أفريكس بنك منذ انطلاقه

وأوضح رئيس مجلس إدارة أفريكس بنك أن البنك يؤمن بالدور المصري في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر وقعت اتفاقية البنك في 31 أغسطس 1994، وظلت القاهرة مقرًا له على مدار نحو 32 عامًا، في تأكيد على عمق الشراكة بين الجانبين.

وأشار إلى أن مصر دعمت كذلك جهود تعزيز التجارة البينية الأفريقية، واستضافت فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية، كما احتضنت المعرض مجددًا في عام 2023، مضيفًا أن البنك أنشأ مقره الإداري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب عن تقدير البنك للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على الدعم المستمر، مؤكدًا أن أفريكس بنك سعيد بالمشاركة في منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، ودعم التوجه نحو وضع التجارة والتعاون الاقتصادي الأفريقي في قلب التحرك الدبلوماسي.

«الأفارقة يملكون البنك ويديرونه»

وأكد ألبي أن أفريكس بنك يمثل نموذجًا لامتلاك أفريقيا أدواتها ومؤسساتها المالية، موضحًا أن المؤسسة انطلقت في أبوجا عام 1993 في وقت كانت فيه هناك شكوك حول قدرة القارة على إدارة مؤسساتها الاقتصادية ومستقبلها.

وأضاف أن التجربة أثبتت عكس ذلك، قائلاً إن أفريكس بنك مؤسسة مالية يملكها الأفارقة ويديرونها، وإن البنك يتحرك انطلاقًا من أولويات القارة واحتياجات شعوبها، دون انتظار قرارات من خارج أفريقيا.

وشدد على أن البنك أثبت قدرته على التدخل في أوقات الأزمات، سواء خلال جائحة كورونا أو مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد والأزمات الاقتصادية المختلفة، من خلال توفير التمويل والسيولة والبرامج اللازمة لمساندة الاقتصادات الأفريقية.

أرباح البنك تصل إلى 560 مليون دولار

وأشار رئيس مجلس إدارة أفريكس بنك إلى التطور الكبير الذي حققته المؤسسة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن صافي دخل البنك شهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الأرباح المحققة بين العام الماضي والعام الجاري وصلت إلى نحو 560 مليون دولار، مع توقع تحقيق المزيد قبل نهاية العام.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس قدرة المؤسسات الأفريقية على إدارة مواردها المالية وتحقيق النمو، مؤكدًا أن البنك أصبح واحدًا من البنوك التنموية الكبرى، ويعمل على زيادة قدرته على توفير الائتمان والسيولة لتمويل المشروعات والقطاعات التي تحتاج إليها القارة.

أفريكس بنك: نستطيع الاعتماد على الأموال الأفريقية وقت الأزمات

وتطرق ألبي إلى دور البنك في مساندة غانا خلال أزمتها الاقتصادية، موضحًا أنه في الوقت الذي أوقفت فيه مؤسسات متعددة الأطراف جانبًا من دعمها، تدخل أفريكس بنك لمساندة الاقتصاد الغاني في لحظة حرجة.

وأكد أن تجربة البنك خلال الأزمات المختلفة أثبتت إمكانية الاعتماد على المؤسسات والأموال الأفريقية، مشددًا على أن الدول الأفريقية هي التي تملك البنك وتحدد سياساته، بينما تعمل إدارته لخدمة شعوب القارة ودعم اقتصاداتها.

ودعا رئيس مجلس إدارة أفريكس بنك إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين الدول والمؤسسات المالية الأفريقية، خاصة خلال فترات الأزمات، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار وتعزيز الأدوات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والنمو وتساعد دول القارة على مواجهة التحديات.