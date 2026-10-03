وزير الخارجية يلتقي نظيره التشادي الجديد على هامش منتدى العلمين أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد أحمد كوقوري، وزير خارجية جمهورية تشاد، يوم السبت ٣ أكتوبر، على هامش منتدى العلمين أفريقيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مسارات التعاون بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره التشادي على تعيينه في منصبه الجديد كوزير للخارجية، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة، اتصالاً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وتشاد، مشدداً على أهمية مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير محمد إدريس ديبي بتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية - التشادية وما تم التوافق عليه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشروعات تعاون.

وتبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

وفي أعقاب المقابلة، شهد الوزيران، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة التشادية في مجال المستحضرات الطبية والحيوية والمستلزمات الطبية.