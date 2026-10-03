بث مباشر لفعاليات منتدى العلمين - أفريقيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 11:25 صباحاً - ينشر صوت الأمة بثاً مباشراً لفعاليات منتدى العلمين - أفريقيا وذلك بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، سيشارك كذلك في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة بعد غدٍ الأحد، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفتـه رئيس الدولة المضيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيعقد على مدار اليومين عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.