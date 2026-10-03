وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 02:25 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لنصر أكتوبر العظيم.

ووجّه وزير الداخلية، في برقيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكداً أن السادس من أكتوبر عام 1973 لم يكن مجرد انتصار عسكري استعادت فيه مصر أرضها وكبرياءها، وإنما كان عبوراً مهد البلاد لمرحلة جديدة من العطاء والبناء.

وأضاف أن مصر، في ظل ما يشهده محيطها الإقليمي من صراعات ومتغيرات وتحديات متشابكة، تخوض “عبوراً جديداً” امتداداً لروح أكتوبر العظيم، في إطار مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في مسيرة تستهدف تحقيق الآمال والطموحات وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعرب خلالها عن خالص تهانيه وتقديره للقوات المسلحة، قيادة وضباطاً وضباط صف وجنوداً، ولزملائهم المشاركين في مأموريات حفظ السلام.

وأكد وزير الداخلية أن عطاء القوات المسلحة المصرية سيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطني، مشيراً إلى ما سجله التاريخ من أدوار وطنية وبطولات وتضحيات لرجال القوات المسلحة في معارك التحرير وميادين البذل والعطاء، وما جسدته ملحمة العبور العظيم في السادس من أكتوبر عام 1973 من بطولات حازت تقدير العالم واحترامه.

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أن هذا الانتصار سيظل شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، وشاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين بذلوا أرواحهم لاسترداد الأرض وصون كرامة الوطن.

واختتم وزير الداخلية برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله القوات المسلحة المصرية، ويسدد خطاها في خدمة الوطن، وأن تظل مصر مرفوعة الهامة ورايتها خفاقة على مر الزمان.