انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وغينيا الإستوائية على هامش منتدى العلمين أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 10:37 صباحاً -

عُقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية على هامش منتدى العلمين أفريقيا برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومن جانب غينيا الاستوائية السيد سيميون إيسونو، وزير الخارجية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات في شتى المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية في غينيا الاستوائية، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتشييد والإسكان والطاقة والدواء والثروة السمكية.

كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر لمواصلة التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، بما في ذلك تدريب الكوادر الأمنية الشرطية والعسكرية الإكواتورية بالإضافة إلى التدريب الدبلوماسي، والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذه المجالات. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم جهود السلم والأمن والاستقرار والتنمية في القارة، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وعقب اللقاء تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال الزراعة، والثقافة، والسياحة، والاستزراع السمكي، إضافة إلى البيان الختامي للجنة المشتركة.