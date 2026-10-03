الرئيس السيسي: التنمية لا تبني في دول غير مستقرة والأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق التنمية والازدهار يرتبط بشكل وثيق بوجود دول مستقرة وقادرة على حماية مؤسساتها وتأمين مستقبل شعوبها، مشددًا على أن التنمية لا يمكن أن تُبنى في دول غير مستقرة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» بمدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين كانت دومًا شاهدة على التاريخ، وتحولت اليوم إلى نموذج للتنمية والازدهار، بعدما كانت في الماضي ساحة للحروب والصراعات.

السيسي: الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية

وأوضح الرئيس السيسى، أن الدول تحتاج إلى دعم قدراتها بما يمكنها من تأمين مستقبل شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية واحترام مؤسساتها، إلى جانب صون مبادئ حسن الجوار.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التكامل الاقتصادي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا داعمة لهذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوبها.

ويشهد منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية، في إطار جهود تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع مسارات التنمية والتكامل القاري.