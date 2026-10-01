ميسي يوسع استثماراته ويستحوذ على ملكية نادى إلدينسي الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 11:53 مساءً - أعلن نادي إلدينسي الإسباني رسميًا عن استحواذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على ملكية النادي، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الفريق الذي يمتد لأكثر من 100 عام.

ميسي يوسع إمبراطوريته الاستثمارية

وأوضح إلدينسي في بيان رسمي أن دخول ميسي مالكًا للنادي يفتح فصلًا جديدًا وطموحًا في مسيرة الفريق، مع إطلاق مشروع طويل الأمد يستهدف تطوير الجوانب الرياضية والمؤسسية والاجتماعية للنادي.

وقال النادي في بيانه: "يعلن إلدينسي رسميًا عن استحواذ ليونيل ميسي عليه، مما يمثل بداية فصل جديد ومثير في تاريخ النادي الذي يمتد لأكثر من قرن".

وأشار إلدينسي إلى أن إتمام عملية الاستحواذ لا يزال خاضعًا للحصول على الموافقات المطلوبة من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الرياضة الإسباني.

وأكد النادي أن انضمام أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم إلى عالم الاحتراف الإسباني من بوابة الملكية، يمثل انطلاقة لمشروع يستهدف تعزيز حضور إلدينسي وتطويره على المستويين الرياضي والإداري، إلى جانب دعم دوره الاجتماعي.

واختتم إلدينسي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة ستشهد العمل على ترسيخ مكانة النادي في كرة القدم الاحترافية وتحقيق المزيد من النمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هويته وتاريخه وجذوره وألوانه الشهيرة الأزرق والأحمر